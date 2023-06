Genomic Vision conclut un accord de distribution avec CliniSciences

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et des services pour la caractérisation précise des séquences d'ADN, a le plaisir d'annoncer un accord de distribution européen exclusif avec CliniSciences.

CliniSciences est un des principaux distributeurs européens de produits et de services innovants dans le domaine de la recherche en sciences de la vie, et plus particulièrement en oncologie. CliniSciences et Genomic Vision travailleront en étroite collaboration pour tirer parti de leurs ressources respectives, de leur connaissance du secteur et de leurs relations avec les clients. L'accord permet à Genomic Vision d'offrir sa technologie, ses produits et ses services innovants dans 15 pays européens, étendant ainsi la portée de ses solutions génomiques de pointe sur ces marchés clés.

La collaboration avec CliniSciences s'inscrit directement dans la stratégie recentrée de Genomic Vision. En utilisant les vastes réseaux de distribution de CliniSciences, Genomic Vision est prête à élargir la portée de ses solutions génomiques. Cette avancée stratégique va non seulement renforcer la capacité de Genomic Vision à améliorer les normes de bioproduction, mais aussi favoriser la progression des thérapies cellulaires et géniques avancées. Elle souligne l'engagement de Genomic Vision à fournir une caractérisation génomique précise à grande échelle, en encourageant l'innovation et l'excellence dans ce domaine.

En dehors de l'Europe, Genomic Vision continuera à commercialiser ses produits et services de manière indépendante. Cela permettra à la société de maintenir ses canaux de distribution existants et les relations établies avec ses clients dans le monde entier. En garantissant une expérience transparente à sa clientèle mondiale, l'entreprise peut continuer à servir les chercheurs, les cliniciens et les autres parties prenantes avec le même niveau de qualité et de fiabilité que celui qu'ils attendent de Genomic Vision.