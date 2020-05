Genomic Vision : comptes publiés

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Genomic Vision, en progression de 59% par rapport à 2018, s'est élevé à 1.770 KE, malgré une baisse des revenus de licence de Quest Diagnostics. Le recul des autres produits reflète une baisse des subventions (90 KE versus 443 KE en 2018) et une baisse du Crédit Impôt Recherche liée à la baisse des effectifs de 'R&D' (469 KE versus 780 KE en 2018)

Les charges opérationnelles s'élèvent à 6.932 KE : elles sont en repli de 24% par rapport à 2018 et traduisent les économies réalisées à la suite du plan de restructuration. Au 31 décembre 2019, l'effectif de Genomic Vision était composé de 25 personnes, contre 41 au 31 décembre 2018.

Structure financière

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1,1 ME au 31 décembre 2019 contre 3,2 ME au 31 décembre 2018. La consommation de trésorerie sur l'exercice intègre 4,7 ME de besoin de financement opérationnel, 1 ME de remboursement d'emprunt et 3,6 ME d'augmentation de capital, dont 2,5 ME issus du tirage des 2 premières tranches du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Winance en mars 2019.

Les fonds propres de la société s'élevaient à 3,2 ME au 31 décembre 2019 contre 4,2 ME au 31 décembre 2018.

Comme annoncé dans son communiqué du 18 mai 2020, la société a procédé au tirage de la dernière (4ème) tranche du financement en fonds propres et son partenaire Winance a également exercé les BSA attachés à la 3ème tranche. La société vient ainsi de renforcer sa trésorerie et ses fonds propres de 1,9 ME, et dispose désormais des ressources nécessaires au développement de ses activités sur l'ensemble de l'exercice.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, ainsi que l'agenda des futures communications financières sera publié d'ici le 31 mai.