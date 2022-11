Genomic Vision collabore avec le CNRS dans le cancer

(Boursier.com) — Genomic Vision annonce une collaboration avec le CNRS afin de lancer un programme de recherche d'une durée de quatre ans avec le Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille (CRCM) pour le développement de tests compagnons utilisant l'application TeloSizer de Genomic Vision.

Les télomères sont des séquences nucléotidiques répétées présentes à l'extrémité des chromosomes. TeloSizer permet de mesurer avec grande précision la longueur et la position des télomères et d'établir des liens entre la longueur des télomères et l'apparition et la gravité de maladies telles que le cancer ou les maladies liées à l'âge.