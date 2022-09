Genomic Vision : Bruno Chalom Sayada précise ses positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 22 septembre à l'AMF, Bruno Chalom Sayada a déclaré avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 21 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Genomic Vision. Il détient, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Valentin Capital Management et Advanced Biological Laboratories SA qu'il contrôle, 4.496.370 actions Genomic Vision représentant autant de droits de vote, soit 6,5% du capital et des droits de vote de cette société.

Ses positions se répartissent comme suit :

-Valentin Capital Management : 2.308.085 actions représentant 3,34% du capital et des droits de vote

- Advanced Biological Laboratories : 1 538 285 actions représentant 2,22% du capital et des droits de vote

M. Bruno Chalom Sayada 650 000 actions représentant 0,94% du capital et des droits de vote

Total M. Bruno Chalom Sayada 4 496 370 actions représentant 6,5% du capital et des droits de vote

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Genomic Vision sur le marché.