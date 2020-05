Genomic Vision : bonne tenue de l'activité au 1er trimestre

Genomic Vision : bonne tenue de l'activité au 1er trimestre









Crédit photo © Genomic Vision

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 de Genomic Vision s'élève à 552 kE. Il est en hausse de +11,5% par rapport au 1er trimestre 2019. Les ventes de produits comprennent notamment la vente d'une plateforme au Leibnitz Institute on Aging (Fritz Lipmann Institute), en Allemagne.

Le total des revenus de l'activité du 1er trimestre, après prise en compte des autres revenus, est en baisse de -5,9% par rapport au 1er trimestre 2019. Les autres revenus, d'un montant de 121 kE, correspondent principalement au crédit d'impôt recherche, en baisse par rapport à l'année dernière compte tenu du plan de restructuration qui a entrainé une baisse des effectifs de R&D. Par ailleurs, contrairement à 2019, aucune subvention n'a été comptabilisée au 1er trimestre 2020.

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1,2 million d'euros au 31 mars (1,1 ME au 31 décembre 2019). Cette amélioration tient compte du tirage de la 3e tranche, d'un montant de 1 ME, dans le cadre du programme de financement en fonds propres (ABSA) mis en place avec Winance en mars 2019. La consommation de trésorerie, hors augmentation de capital, au cours du 1er trimestre 2020 ressort à 0,9 ME, démontrant une bonne maîtrise des dépenses et du besoin en fonds de roulement de la société.

La société rappelle avoir procédé au tirage de la dernière tranche du financement en fonds propres et son partenaire Winance a également exercé les BSA attachés à la 3e tranche. La société vient ainsi de renforcer sa trésorerie et ses fonds propres de 1,9 ME, et dispose désormais des ressources nécessaires au développement de ses activités sur l'ensemble de l'exercice.