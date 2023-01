Genomic Vision annonce la réussite du bêta test de FiberSmart

(Boursier.com) — Genomic Vision, société de biotechnologie cotée sur Euronext développant des produits et services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce que son nouveau logiciel intégré FiberSmart a été testé et validé avec succès, par les équipes d'AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN), et par l'Institut Fritz Lipmann, en Allemagne, pour l'analyse de la réplication de l'ADN avec le Replicating Combing Assay (RCA, test de réplication cellulaire basé sur la technologie du peignage moléculaire).

FiberSmart est une solution innovante, basée sur l'IA, visant à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d'ADN peignées. Des centaines de milliers de signaux sont analysés et comparés automatiquement et rapidement. La prise en main et l'utilisation de FiberSmart est intuitive, simple et fluide. Le RCA est la méthode brevetée de Genomic Vision permettant la visualisation directe des cinétiques de réplication de l'ADN au niveau de chaque molécule. FiberSmart possède une interface simple et conviviale, permettant aux utilisateurs d'analyser rapidement les signaux de réplication de l'ADN et d'en déduire leur cinétique.

Le RCA est le premier test à être analysé automatiquement avec FiberSmart. Il s'appuie sur des méthodes d'IA de pointe pour visualiser, détecter et analyser la cinétique de réplication de l'ADN avec trois fois plus de précision et dix fois plus de rapidité en comparaison avec le logiciel précédent de Genomic Vision.

Aaron Bensimon, Président de Génomic Vision, a déclaré : "La réussite du bêta test de FiberSmart pour l'analyse de la cinétique de réplication de l'ADN est une étape importante pour tous nos clients qui peuvent désormais effectuer des analyses plus rapides et plus précises en utilisant le RCA. Outre le RCA, nous développons de nouvelles fonctionnalités de FiberSmart qui pourront être utilisées sur l'ensemble de nos gammes produits."

Helmut Pospiech, Ph.D., Directeur de recherche à l'Institut Fritz Lipmann, a déclaré : "FiberSmart change la donne dans l'analyse et la quantification de la réplication de l'ADN, car il permet une reconnaissance automatisée des structures d'ADN. Le logiciel est facile et rapide à mettre en oeuvre."