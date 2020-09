Genomic Vision : AG en vue

Genomic Vision : AG en vue









Crédit photo © Genomic Vision / Agnès Janin

(Boursier.com) — Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), informe ses actionnaires que, contrairement à ce qu'elle a précédemment indiqué dans son communiqué de presse du 10 août 2020, la trente-deuxième résolution relative à la mise en oeuvre de la ligne de financement accordée par Winance1 n'a pas été valablement adoptée en dépit du soutien unanime des actionnaires qui se sont prononcés, dans la mesure où le quorum requis pour cette résolution spécifique n'a pas été atteint.

Dans ce contexte, la société a décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale extraordinaire le 30 octobre 2020 à 10 heures, à huis clos, ayant pour ordre du jour l'adoption de cette résolution. La société a demandé au Tribunal de commerce de Nanterre la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter les actionnaires qui ne participeraient pas à l'assemblée et d'assurer par là-même le quorum nécessaire.

Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations de l'Autorité des marchés financiers, les actionnaires de Genomic Vision sont priés d'exprimer leur vote exclusivement à distance, avant l'assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée, selon les modalités détaillées dans l'avis de réunion de la Société qui sera publié au BALO le 25 septembre 2020.

Tous les documents préparatoires restent disponibles sur simple demande auprès de la Société, ou peuvent être consultés sur le site internet de la Société, rubrique Investisseurs / Assemblées générales.

Pour plus d'information sur la ligne de financement par émission réservée d'obligations convertibles en actions ordinaires à chacune desquelles sera attaché un bon de souscription d'actions au bénéfice de Winance, nous vous invitons à vous référer au communiqué de presse de la Société en date du 15 juin 2020.

A titre illustratif et sur la base du cours de l'action Genomic Vision au 21 septembre 2020 égal à 0,34 euro, la conversion de la totalité des OC (représentant un financement total de 12 millions d'euros) et l'exercice de la totalité des BSA entraineraient l'émission d'un nombre total de 51.724.137 actions ordinaires nouvelles. Un actionnaire détenant à ce jour 1% du capital social de la Société détiendrait alors 0,48% du capital social de la Société.