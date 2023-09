Genomic Vision a participé à la 20e édition de l'European Drug Discovery Innovation Programme

(Boursier.com) — Genomic Vision a participé à la 20ème édition de l'European Drug Discovery Innovation Programme (DDIP), qui s'est tenue à Barcelone les 12 et 13 septembre. Cet événement de premier plan a offert aux équipes de Genomic Vision une occasion de renforcer leur compréhension des demandes des clients dans le paysage pharmaceutique, en constante évolution. Il est apparu clairement que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique suscitent un intérêt considérable dans le pipeline de découverte de médicaments, ce qui souligne leur importance et leur présence croissante dans le secteur de la recherche.

Lors du DDIP, les représentants de Genomic Vision ont eu l'occasion d'échanger avec de nouveaux clients portant un intérêt à la technologie de GV et à ses applications de façon globale. Ils ont eu le privilège d'assister à plusieurs conférences très instructives sur le thème de l'IA et du ML dans la découverte de médicaments. Ces sessions s'inscrivaient pleinement dans la volonté de Genomic Vision de rester à la pointe des avancées technologiques et de se positionner comme un acteur clé de cette industrie dynamique.

En effet, la technologie innovante de Genomic Vision et sa gamme d'applications sont clairement "alignées sur les tendances évolutives de la biotechnologie et sur l'avenir de la recherche de médicaments".

La participation de GV à cet événement a également réaffirmé son engagement à faciliter les progrès dans la découverte de médicaments et à améliorer l'efficacité de l'industrie pharmaceutique.