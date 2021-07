Genkyotex : un prêt de Calliditas pour aller au-delà du 31 juillet...

Genkyotex : un prêt de Calliditas pour aller au-delà du 31 juillet...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevaient à 1,5 ME contre 3,8 ME au 31 mars 2021. La consommation de trésorerie de la société au cours du deuxième trimestre 2021 a été principalement alimentée par les dépenses de R&D liées aux développements en cours avec le setanaxib.

La société s'attend à ce que ses ressources actuelles soutiennent l'activité prévue jusqu'à la fin du mois de juillet.

Calliditas a exprimé son intention d'accorder un prêt au groupe Genkyotex via sa filiale Genkyotex Suisse SA pour lui permettre de poursuivre ses activités au-delà de juillet 2021.

Calliditas Therapeutics a ainsi confirmé son intention, tant que la société restera sa filiale contrôlée, de continuer à soutenir Genkyotex, dans la mesure nécessaire, afin de lui permettre de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.