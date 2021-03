Genkyotex : succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 5,05 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genkyotex , annonce le résultat de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") en France dont la souscription s'est déroulée du 8 mars au 19 mars 2021 inclus.

Le montant brut de l'augmentation de capital, prime d'émission incluse, s'élève à 5.046.553,10 euros et se traduit par la création de 2.347.234 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 2,15 euros.

L'augmentation de capital en France a fait l'objet, au cours de la période de souscription, d'une demande globale par les actionnaires de la Société et cessionnaires de DPS de 2.798.761 Actions Nouvelles, dont 2.250.487 à titre irréductible et 548.274 à titre réductible.

Au total, l'intégralité des 2.347.234 Actions Nouvelles offertes par la Société dans le cadre de l'Augmentation de Capital ont été souscrites par les actionnaires de la Société et les cessionnaires de DPS, dont 2.250.487 Actions Nouvelles à titre irréductible et 96.747 Actions Nouvelles à titre réductible.

Le conseil d'administration de Genkyotex, réuni le 23 mars 2021, a constaté le montant des souscriptions et arrêté les termes définitifs de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en France décidée le 25 février 2021 et dont le prix a été fixé le 1er mars 2021 par le directeur général de la Société, agissant sur subdélégation du conseil d'administration.