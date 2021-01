Genkyotex : résultats de phase 1 positifs

(Boursier.com) — Genkyotex annonce des données positives de phase 1 qui démontrent un profil pharmacocinétique et de sécurité favorable du setanaxib à hautes doses chez des sujets sains. L'étude a montré que le setanaxib était bien toléré à des doses allant jusqu'à 1 600 mg/jour, et que l'exposition était généralement proportionnelle à la dose. Aucun signal de sécurité et aucune toxicité limitant la dose n'ont été identifiés pour les doses testées, sur un total de 46 sujets adultes sains, masculins et féminins. Ces résultats soutiennent l'évaluation de doses substantiellement plus élevées, jusqu'à 1 600 mg/jour, et nous donnent l'opportunité de mener une étude clinique pivot chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP).

Précédemment, des doses allant jusqu'à 800 mg/jour avaient été testées dans la cadre d'une étude de Phase 2 de 24 semaines chez des patients atteints de CBP. Dans cette étude, le setanaxib administré à 800 mg/jour a permis de réduire les marqueurs de la cholestase, y compris la phosphatase alcaline, et de multiples marqueurs non invasifs de la fibrogenèse hépatique, notamment la rigidité du foie et PRO-C3 et C3M. Une amélioration significative en termes de fatigue a également été obtenue. Parallèlement, toutes les doses testées étaient sûres et très bien tolérées, sans aucun signal de sécurité par rapport au placebo.

"Les résultats de cette nouvelle étude de Phase 1 confirment l'excellent profil de sécurité du setanaxib sur une large gamme de doses. De plus, l'effet dose-dépendant observé dans la précédente étude de Phase 2, ainsi que l'exposition accrue obtenue dans cette étude, pourraient nous permettre de cibler une efficacité plus élevée du setanaxib et nous offrent le potentiel de lancer un essai pivot prévu dans la CBP", a déclaré Elias Papatheodorou, directeur général de Genkyotex.

Pour rappel, suite à une offre publique d'achat amicale initiée par Calliditas Therapeutics AB sur Genkyotex dont les résultats ont été annoncés le 17 décembre 2020, Calliditas détient désormais 86,24% du capital et des droits de vote théoriques de Genkyotex.