Genkyotex : Projet d'Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire

(Boursier.com) — Genkyotex , société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, prend acte du communiqué de presse publié ce jour par son actionnaire majoritaire, Calliditas Therapeutics AB, annonçant le dépôt par Calliditas auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un projet d'Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire sur les actions Genkyotex à un prix de 2,85 euros par action assorti de droits à complément de prix éventuels.

En conséquence de cette annonce, l'Autorité des marchés financiers a demandé à Euronext la reprise de la cotation des titres de la société, suspendue depuis le 28 juillet 2021 à la demande de la société, à l'ouverture du marché le 29 juillet 2021.

Dans la perspective du projet d'Offre, le Conseil d'administration de la Société a nommé un comité ad hoc composé majoritairement d'administrateurs indépendants. Le Conseil d'administration a également désigné le cabinet FINEXSI, représenté par Olivier Courau, comme expert indépendant dans le cadre du projet d'Offre.

Calliditas, qui détient 90,29% des actions et des droits de vote théoriques de Genkyotex, a annoncé ce jour avoir procédé au dépôt auprès de l'Autorité des marchés financier d'un projet d'Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire sur les actions Genkyotex à un prix de 2,85 euros par action assorti de droits à complément de prix éventuels. Ces droits à complément de prix éventuels remis dans le cadre de l'Offre seront les mêmes que ceux remis dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée clôturée le 16 décembre 2020.

Nomination d'un comité ad hoc dans le cadre du projet d'Offre

En vue et dans le cadre du projet d'Offre, conformément à l'article 261-1-III du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration de la Société a constitué le 30 juin 2021 un comité ad hoc composé des membres suivants :

-Monsieur Guy Eiferman, administrateur indépendant au sens du code Middlenext, Président du comité ad hoc ;

-Madame Laura Laughlin, administratrice indépendante au sens du code Middlenext ;

-Monsieur Elmar Schnee, administrateur, Président du Conseil d'administration.

Il est précisé que le rôle du comité ad hoc est de proposer au Conseil d'administration la désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'Offre, d'assurer le suivi des travaux de ce dernier et de préparer un projet d'avis motivé à l'attention du Conseil d'administration de la Société sur l'Offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

Nomination d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'Offre

En vue et dans le cadre du projet d'Offre, le Conseil d'administration de la Société a, compte tenu de l'existence en son sein de conflits d'intérêts liés au projet d'Offre, désigné le 2 juillet 2021, à l'unanimité de ses membres, le cabinet FINEXSI, représenté par Olivier Courau, comme expert indépendant.

Le cabinet FINXESI sera chargé de l'établissement du rapport sur les conditions financières de l'Offre conformément aux dispositions des articles 261-1-I 1o et 4o et 261 II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à l'instruction AMF DOC-2006-08, telle que modifiée le 10 février 2020.

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société figureront dans le projet de note en réponse établi par cette dernière, qui sera soumis à l'examen de l'AMF en vue de l'obtention d'une déclaration de conformité conformément à la réglementation applicable.