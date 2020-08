Genkyotex : prise de contrôle à 2,80 Euros

Genkyotex : prise de contrôle à 2,80 Euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genkyotex change de contrôle! La société cotée sur le Nasdaq, Calliditas, a accepté d'acquérir, via une opération de bloc hors marché, des actions ordinaires de Genkyotex représentant 62,7% du capital et des droits de vote auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction pour une contrepartie en numéraire, lors de la réalisation de l'opération, de 2,80 euros par action ordinaire représentant une prime maximum de 32,3% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de Genkyotex au cours des 10 jours de bourse.

Calliditas Therapeutics est une société pharmaceutique basée à Stockholm, en Suède, spécialisée dans l'identification, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour des indications orphelines, ciblant en premier lieu les maladies rénales et hépatiques avec des besoins médicaux non satisfaits importants.

Calliditas vise à acquérir toutes les actions en circulation de Genkyotex et, "dès que cela sera raisonnablement possible" à compter et sous réserve de la réalisation de l'opération d'acquisition du bloc hors marché, conformément aux lois française et belge sur les valeurs mobilières, déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (" AMF ") une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions restantes de Genkyotex aux mêmes conditions que l'opération d'acquisition du bloc (soit 2,80 euros par action en numéraire et auxquels s'ajoutent des droits à complément de prix). Le coût d'acquisition total s'élèverait ainsi à un montant maximum d'environ 87,9 millions d'euros.