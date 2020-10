Genkyotex : niveau de trésorerie au 30 septembre de 3,6 millions d'euros

(Boursier.com) — Genkyotex annonce aujourd'hui son niveau de trésorerie au 30 septembre 2020 de 3,6 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie offrent une visibilité financière jusqu'à fin février 2021.

La société a annoncé le 13 août 2020 un accord d'acquisition par Calliditas Therapeutics d'un bloc de contrôle de 62,7% du capital social et des droits de vote de Genkyotex auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction. Le règlement-livraison de l'opération de cession du bloc hors marché devrait intervenir dans les prochaines semaines et reste soumis à des conditions suspensives usuelles, en particulier l'autorisation du Ministère français de l'Economie et des Finances concernant les investissements étrangers en France.

Calliditas vise à acquérir toutes les actions en circulation de Genkyotex et, dès que cela sera raisonnablement possible à compter et sous réserve de la réalisation de l'opération d'acquisition du bloc hors marché, déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions restantes de Genkyotex aux mêmes conditions que l'opération d'acquisition du bloc (soit 2,80 euros par action en numéraire et auxquels s'ajoutent des droits à complément de prix, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires ou d'autorisations de mise sur le marché du setanaxib, au plus tard dans les dix ans suivant la clôture de l'offre publique d'achat).

Au 30 septembre 2020, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait donc à 3,6 millions d'euros contre 5,1 millions d'euros au 30 juin 2020. La Société prévoit toujours que ses ressources actuelles lui permettront de soutenir ses opérations prévues jusqu'à la fin février 2021, sur une base autonome et tenant compte des faits et hypothèses détaillés dans la note 2.1 "Continuité d'exploitation" des comptes consolidés clos au 31 décembre 2019. La société continuera à informer le marché des impacts potentiels de COVID 19 sur ses opérations.