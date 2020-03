Genkyotex : le setanaxib améliore significativement l'effet de l'immunothérapie

(Boursier.com) — Gentyotex, société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, a annoncé aujourd'hui que le setanaxib, l'inhibiteur de NOX1 et NOX4 de la société, a permis d'améliorer significativement l'effet de l'immunothérapie dans plusieurs modèles précliniques de cancer.

Les résultats de cette étude préclinique ont été publiés dans Cancer Research, une revue à comité de lecture de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer (American Association for Cancer Research - AACR).

Dans cette étude, menée par le Professeur Gareth Thomas et ses collègues de l'Université de Southampton au Royaume-Uni, le setanaxib a réussi à surmonter l'exclusion ces cellules immunitaires et à renforcer la réponse à plusieurs immunothérapies. L'exclusion immunitaire, c'est-à-dire l'incapacité des cellules T effectrices à pénétrer dans la tumeur et à tuer les cellules cancéreuses, apparaît comme l'une des principales causes de résistance aux immunothérapies telles que les inhibiteurs de point de contrôle, le transfert adoptif de lymphocytes T et les vaccins thérapeutiques. Cette étude a démontré que l'effet d'exclusion est causé par les fibroblastes associés au cancer (CAF), ce qui en fait une cible thérapeutique prometteuse, étant donné qu'il n'existe pas encore d'inhibiteurs spécifiques des CAF cliniquement disponibles.

L'équipe de Southampton avait précédemment identifié l'enzyme NOX4 comme un régulateur clé de l'activation des CAF dans de multiples cancers solides. Dans l'étude actuelle, ils ont testé l'effet du setanaxib, l'inhibiteur de NOX1 et de NOX4 de Genkyotex, et découvert qu'il inverse l'activation des CAF, surmonte l'exclusion immunitaire et favorise l'infiltration intra-tumorale des lymphocytes T CD8+. Il est important de noter que le setanaxib a aboli la résistance au traitement et a amélioré les réponses immunothérapeutiques aux anticorps anti-PD1 ainsi qu'à la vaccination thérapeutique.

Ces travaux sont soutenus par une subvention de découverte de petites molécules du Cancer Research UK (CRUK) afin d'évaluer la stratégie optimale de développement clinique du setanaxib en oncologie. CRUK est l'organisme à but non lucratif leader mondial visant à sauver des vies par la recherche. L'objectif du programme de recherche financé par CRUK est de guider la conception d'un essai clinique potentiel avec le setanaxib, en association avec une immunothérapie disponible.

"L'immunothérapie est la plus importante avancée dans le traitement du cancer depuis plusieurs décennies et surmonter l'exclusion immunitaire des tumeurs est désormais un objectif thérapeutique crucial car elle limite considérablement son efficacité. Ces nouveaux résultats prouvent que le setanaxib améliore la réponse à l'immunothérapie dans les tumeurs riches en CAF, ce qui pourrait aider une part importante de patients actuellement résistants à ce type de traitement", a déclaré le professeur Gareth Thomas.

"Ces résultats sont conformes au mécanisme anti-fibrotique du setanaxib et suggèrent que le setanaxib pourrait devenir un important traitement complémentaire utilisé en association avec plusieurs types d'immunothérapies. La preuve clinique de son effet anti-fibrotique et de son profil de sécurité favorable a été apportée par notre récente étude dans la fibrose hépatique. Ces résultats ouvrent la voie à l'évaluation clinique du setanaxib en oncologie", a déclaré le Dr Philippe Wiesel, Vice-président exécutif et Directeur médical de Genkyotex.