Genkyotex lance une augmentation de capital de 5 ME à 2,15 euros l'action

(Boursier.com) — Sans surprise, Genkyotex, qui avait prévenu disposer de visibilité financière jusqu'au début mars, lance une augmentation de capital. La société biopharmaceutique leader des thérapies NOX procède à une levée de fonds par émission d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) en France.

L'opération est d'un montant maximum brut d'environ 5,05 ME, dont 2.347.234 euros de nominal et 2.699.319,1 euros de prime d'émission.. L'émission correspond à 2.347.234 actions nouvelles au prix de 2,15 euros par action avec une parité de 1 action nouvelle pour 5 actions existantes.

Le prix de souscription des actions nouvelles fait apparaître une décote d'environ 22% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

La souscription des actions nouvelles sera ouverte en France du 8 au 19 mars inclus.

Les DPS pourront être acquis ou cédés sur le marché réglementé d'Euronext Paris pendant leur période de cotation, entre le 4 mars et le 17 mars inclus, sous le code ISIN FR0014002A99. A défaut de souscription avant le 19 mars ou de cession des DPS avant le 17 mars, ils deviendront caducs et leur valeur sera nulle.

Le produit l'émission est destiné en priorité à fournir à la société les moyens nécessaires à son activité jusqu'au 30 juin 2021.

Notamment, Genkyotex :

- remboursera à Calliditas Therapeutics AB le prêt relais consenti le 1er mars pour un montant de 2,4 ME, avec échéance de remboursement au 30 juin 2021 ;

- continuera les travaux avec les autorités américaines et européennes sur le design et préparer le lancement d'une étude de Phase II/III dans la CBP avec setanaxib à haute dose ;

- poursuivra la recherche et développement sur les autres indications du setanaxib ;

- poursuivra le développement de molécules de nouvelle génération inhibitrices de NOX1/4 ;

- financera son fonds de roulement ainsi que les dépenses courantes et de structure de la société.

Ces actions nouvelles seront, dès leur création, soumises à l'ensemble des stipulations des statuts de la société.

L'actionnaire principal de la société (la société Calliditas Therapeutics AB), qui détient 10.459.626 actions représentant 89,1% du capital, a manifesté l'intention de souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part du capital, soit 2.091.925 actions nouvelles pour un montant de 4.497.638,75 euros, et à titre réductible à hauteur de 255.309 actions nouvelles, soit un montant de 548.914,35 euros.

La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de Genkyotex préalablement à la levée de fonds, et ne souscrivant pas à celle-ci, serait ramenée à 0,83% du capital.