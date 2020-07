Genkyotex : la continuité est assurée jusqu'à fin février 2021

Genkyotex : la continuité est assurée jusqu'à fin février 2021









(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait à 5,1 millions d'euros (5,6 ME au 31 mars 2020). Ce montant inclut le crédit d'impôt recherche de 0,9 ME qui a été reçu par la société en avril 2020.

Malgré la situation liée à la pandémie de COVID-19, la société prévoit toujours que ses ressources actuelles lui permettront de soutenir ses opérations prévues jusqu'à la fin février 2021. La société continuera à informer le marché des impacts potentiels de COVID-19 sur ses opérations.