Genkyotex dispose d'un an de visibilité de trésorerie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genkyotex ne génère pas encore de chiffre d'affaires, l'ensemble de ses produits candidats étant en phase de Recherche et Développement (R&D). La société a obtenu en 2019 des subventions correspondent au montant du crédit d'impôt recherche, soit 899 kE.

Sur l'année, Genkyotex a enregistré un résultat net consolidé de -7,2 millions d'euros au 31 décembre 2019 (-11,4 ME au 31 décembre 2018).

Au 31 décembre 2019, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme de Genkyotex s'élevait à 2,4 ME, sans tenir compte des 4,9 ME levés en février 2020.

La société estime que sa trésorerie actuelle est suffisante pour financer son activité jusqu'à fin février 2021.