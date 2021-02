Genkyotex : de la visibilité financière jusqu'au début mars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait à 1,6 millions d'euros. La société estime que son niveau actuel de trésorerie est suffisant pour financer les opérations prévues jusqu'à début mars 2021. Après cette date, Genkyotex devra financer les opérations en cours avec de nouveaux capitaux. Calliditas Therapeutics, l'actionnaire majoritaire de Genkyotex, a exprimé son intention de participer à ces futurs financements. Jusqu'à ce que ces financements interviennent, Calliditas a exprimé sa volonté de soutenir Genkyotex via un financement par emprunt relais afin de permettre à la société de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.

Compte tenu de son stade de développement, Genkyotex ne génère aucun chiffre d'affaires, l'ensemble de ses produits candidats étant en phase de Recherche et Développement (R&D). La ligne subventions et crédit d'impôt recherche de 469 kE correspond principalement au crédit d'impôt recherche attendu pour 2020. Les dépenses de R&D sont principalement dues à la dépréciation du contrat SIIL suite à l'impact de Covid-19 sur les délais de développement (impact négatif de 5,8 ME), partiellement compensée par la réduction des coûts de R&D liée à la fin de l'essai clinique de Phase 2 avec le setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP) et à la réduction des frais généraux et administratifs. Les frais généraux et administratifs augmentent de 0,7 ME, principalement en raison des frais engagés dans le cadre de l'opération avec Calliditas AB.

Genkyotex est en perte nette de -14,06 ME au 31 décembre 2020, soit -1,25 euro/action (-7,2 ME au 31 décembre 2019 soit -0,88 euro/action).

Contexte de la COVID-19

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Société suit les directives et recommandations en vigueur afin de protéger ses employés et ses sous-traitants. Genkyotex a également mis en oeuvre des stratégies pour atténuer l'impact de la crise mondiale sur ses activités et ses opérations.

A ce jour, à l'exception de la provision pour dépréciation du contrat SIIL, la pandémie COVID-19 a eu un impact limité sur les activités de Genkyotex . La société continuera à suivre l'impact potentiel de COVID-19 sur la conduite des essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de l'évolution de la crise épidémique et son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché.