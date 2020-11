Genkyotex : Calliditas Therapeutics acquiert un bloc de contrôle

(Boursier.com) — Genkyotex annonce la réalisation de l'acquisition par Calliditas Therapeutics AB de 62,7% des actions de Genkyotex dans le cadre d'une opération hors marché. Le 13 août 2020, Genkyotex a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition par Calliditas de 7.236.515 actions ordinaires de Genkyotex, représentant 62,7% du capital et des droits de vote de Genkyotex, auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction. Suite à l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'économie et des finances relative aux investissements étrangers en France, Calliditas a réalisé aujourd'hui l'acquisition du bloc hors marché pour un prix total de 19,75 millions d'euros en numéraire (2,73 euros par action ordinaire), auquel s'ajoutent des droits à compléments de prix payables en numéraire et conditionnés à l'obtention d'approbations réglementaires sur le setanaxib, le principal produit de Genkyotex.

Suite à la réalisation du bloc hors-marché, les membres du Conseil d'administration de Genkyotex autres que Monsieur Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex, ont démissionné. Elmar Schnee, Chairman du Conseil d'administration de Calliditas, Madame Renée Aguiar-Lucander, Chief Executive Officer de Calliditas et Monsieur Jonathan Schur, Group General Counsel de Calliditas, ont été cooptés comme membres du Conseil d'administration. Monsieur Elmar Schnee a été élu président du Conseil d'administration de Genkyotex.

Calliditas a annoncé que, conformément aux réglementations boursières française et belge, elle déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique d'achat simplifiée en numéraire portant sur les actions restantes de Genkyotex au prix par action ordinaire de 2,80 euros auquel s'ajoutent des droits à compléments de prix payables sous réserve de l'obtention d'approbations réglementaires sur le setanaxib. Calliditas a indiqué que le résultat de l'offre publique, sous réserve de son approbation par l'AMF, devrait être annoncé en décembre et qu'elle sera suivi par un retrait obligatoire portant sur les actions non-apportées à l'offre publique d'achat selon les mêmes termes si Calliditas détient plus de 90% des actions en circulation de Genkyotex.