Genkyotex : au 31 mars, la trésorerie s'élevait à 3,8 ME

(Boursier.com) — Genkyotex , société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui son niveau de trésorerie au 31 mars 2021 de 3,8 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie procurent à la société une visibilité financière jusqu'à la fin du mois de juillet 2021.

Le 24 mars, la société avait annoncé qu'elle avait levé 5 ME par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires en France. Suite à cette augmentation de capital, le principal actionnaire de la Société, Calliditas Therapeutics AB (publ), détient 90,2% du capital social et des droits de vote de la Société.

Développements cliniques

Essai de Phase 1 avec le setanaxib à doses plus élevées : en janvier 2021, la Société a annoncé des données intermédiaires positives de son étude de Phase 1 visant à évaluer le profil pharmacocinétique et de sécurité du setanaxib à hautes doses, jusqu'à 1 600 mg/jour, chez des sujets sains.

Stratégie de développement pour le setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP) : la Société continue de planifier l'initiation d'un essai pivot de Phase 2/3 dans la CBP au cours du second semestre 2021, le protocole final de l'essai étant sujet aux commentaires de la Food and Drug Administration (FDA).

Etude de preuve de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou : la Société a annoncé, le 22 janvier 2021, son intention de lancer avant la fin de l'année une étude de preuve de concept de Phase 2 dans le cancer de la tête et du cou. L'étude évaluera l'administration du setanaxib, ciblant les fibroblastes associés au cancer (CAF), en association avec une immunothérapie.

La société continue de soutenir deux études de phase 2 initiées par des investigateurs avec le setanaxib, respectivement dans le diabète de type 1 et la néphropathie diabétique (DKD) (étude financée par la Juvenile Diabetes Research Foundation of Australia et le Baker Institute pour laquelle 34 patients ont terminé le traitement complet de 48 semaines sans qu'aucun signal de sécurité n'ait été identifié) et dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) (étude financée par le NIH et dirigée par le Professeur Victor Thannickal de l'Université d'Alabama à Birmingham évaluant la sécurité et l'efficacité du setanaxib dosé à 800 mg/jour (400 mg/2x par jour) sur une période de 24 semaines).

Données financières clés au premier trimestre 2021

Au 31 mars 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s'élevaient à 3,8 ME, contre 1,2 ME au 31 décembre 2020 et incluaient le produit net de 5,05 ME de l'augmentation de capital réalisée le 24 mars. La consommation de trésorerie de la société au cours du premier trimestre 2021 a été principalement alimentée par les dépenses de 'R&D' liées aux activités CMC (chimie, fabrication et contrôle) et à l'essai de Phase 1 évaluant le setanaxib à haute dose.

La société s'attend à ce que ses ressources actuelles soutiennent l'activité prévue jusqu'à la fin du mois de juillet 2021, en tenant compte des faits et des hypothèses détaillés dans la note 2.1 "Continuité d'exploitation" des états financiers consolidés du 31 décembre 2020. Calliditas a confirmé son intention, tant que la société restera sa filiale contrôlée, de continuer à la soutenir, si cela est nécessaire, afin de lui permettre de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.

Calliditas a également informé la société que sa capacité à financer les développements futurs de Genkyotex pourrait être affectée négativement en cas de retard dans le lancement de l'offre de retrait envisagée par Calliditas sur les actions de la Société et de leur radiation des marchés réglementés d'Euronext Paris et d'Euronext Bruxelles qui en découlera. En effet, tant que Genkyotex restera une entreprise cotée, une intégration efficace de ses activités de 'R&D' et de développement clinique avec celles de Calliditas est rendue plus difficile et le financement de Genkyotex imposera la réalisation d'augmentations de capital, coûteuses et consommatrices en temps. L'absence d'obtention des financements nécessaires pourrait conduire la Société à interrompre ou à réduire ses activités de 'R&D' et de développement clinique.

Contexte de la COVID-19

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, la société continue de suivre les directives et recommandations en vigueur afin de protéger ses employés et ses sous-traitants. Elle a également mis en oeuvre des stratégies pour atténuer l'impact de la crise mondiale sur ses activités et ses opérations.

À ce jour, la pandémie COVID-19 a eu un impact limité sur les activités. La société continuera à suivre l'impact potentiel de COVID-19 sur la conduite des essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de l'évolution de la crise épidémique et son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché...

