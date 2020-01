Genkyotex : au 31 décembre, la position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie bruts s'élevait à 2,4 ME

(Boursier.com) — Genkyotex annonce sa position de trésorerie brute au 31 décembre 2019 de 2,4 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie bruts procurent à la Société une visibilité financière jusqu'à la fin du premier trimestre 2020.

Développements cliniques

Durant le quatrième trimestre 2019, Genkyotex a réalisé plusieurs avancées dans le développement clinique du setanaxib :

-La Société est en discussions avec les autorités réglementaires pour finaliser le protocole de son étude de phase 3 dans la cholangite biliaire primitive (CBP) et prévoit de recruter des patients qui ne répondent pas adéquatement aux traitements standard, y compris la population émergente de patients recevant des agonistes PPAR génériques (p. ex. bézafibrate). Il s'agit d'un élément différenciant par rapport aux autres programmes de phase 3 qui excluent ces patients. L'étude de phase 3 comprendra des mesures de la rigidité hépatique et de la qualité de vie, ce qui représente un besoin médical non-satisfait. Un accord de l'autorité de santé des États-Unis (FDA) sur le protocole de la phase 3 est attendu au cours du premier semestre 2020.

-La FDA et l'Institutional Review Board (IRB) compétent ont approuvé le protocole de l'étude de phase 2 dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), permettant ainsi d'initier le recrutement des patients. L'ouverture du premier centre est prévue rapidement avec un recrutement des patients qui devrait commencer en février. La taille, le protocole et les paramètres de l'étude sont adéquats pour permettre le lancement d'un programme de phase 3 en cas de résultats positifs.

Cet essai est entièrement financé par une subvention de 8,9 millions de dollars accordée par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. L'étude est menée par le professeur Victor Thannickal de l'Université de l'Alabama à Birmingham et inclut un consortium de cinq centres de recherche d'excellence aux États-Unis. L'étude évaluera l'innocuité et l'efficacité du setanaxib chez 60 patients atteints de FPI recevant un traitement standard (pirfenidone ou nintanib). Les patients recrutés seront traités par le setanaxib ou un placebo correspondant pendant 24 semaines. Les critères d'évaluation de l'efficacité comprennent les modifications de la o,o'-dityrosine plasmatique, un biomarqueur fondé sur le mécanisme d'action du setanaxib, ainsi que les paramètres cliniques standard, notamment la distance de marche parcourue en 6 minutes et la capacité vitale forcée (CVF). L'innocuité et la tolérance du setanaxib seront également évaluées.

-Les investigateurs principaux qui conduisent l'essai sur la néphropathie diabétique associée au diabète de type 1 (DKD) ont décidé, avec l'accord de Genkyotex, d'étendre le réseau d'investigation à des centres en Allemagne, au Danemark et en Nouvelle-Zélande. Les comités d'éthique ont approuvé le protocole de l'étude en Nouvelle-Zélande et trois sites sont en attente d'activation. L'Allemagne et le Danemark suivront.

-A la suite des résultats positifs de l'étude de phase 2 de la Société sur l'efficacité et l'innocuité du setanaxib dans la cholangite biliaire primitive (CBP), le protocole de l'étude DKD a été modifié pour augmenter la dose à 400 mg BID. À ce jour, 13 patients ont déjà terminé le traitement complet de 48 semaines et aucun problème de sécurité n'a été signalé.

Activités de recherche

Genkyotex continue d'explorer la valeur thérapeutique de l'inhibition des enzymes NOX dans d'autres domaines thérapeutiques, tels que l'oncologie. La Société prévoit d'obtenir une aide financière non dilutive pour soutenir ses collaborations en cours avec des partenaires universitaires.

Données financières clés

Au 31 décembre 2019, la position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie bruts de Genkyotex s'élevait à 2,4 millions d'euros contre 3,1 millions d'euros au 30 septembre 2019. Genkyotex estime que ses ressources actuelles lui permettront de financer ses opérations prévues jusqu'au 31 mars 2020, sur la base des faits et hypothèses détaillés dans la note 2.1 "continuité d'activité" de l'annexe aux états financiers consolidés condensés du premier semestre 2019. La Société étudie activement toutes les options en vue de disposer de moyens de financement complémentaires.

Par ailleurs, la Société a été informée le 15 janvier 2020 de la conversion en actions nouvelles des dernières obligations convertibles en actions émises par au profit du fonds YA II PN, Ltd géré par Yorkville Advisors Global LP. La Société n'a donc plus aucune dette convertible à compter de ce jour...