Genkyotex atténue sa perte au 1er semestre

(Boursier.com) — Compte tenu de son stade de développement, Genkyotex ne génère aucun chiffre d'affaires, l'ensemble de ses produits candidats étant en phase de Recherche et Développement (R&D).

Sa perte nette s'élève à -2,67 millions d'euros au 30 juin (-4,62 ME au 30 juin 2019). Cette amélioration s'explique essentiellement par une baisse des frais de R&D en raison de la finalisation de l'essai clinique de Phase 2 avec le setanaxib dans la CBP et une réduction des frais généraux et administratifs.

Le niveau de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de Genkyotex s'élevait à 5,1 ME au 30 juin 2020 (2,4 ME au 31 décembre 2019).

La consommation de trésorerie de Genkyotex au cours du 1er semestre résulte principalement des dépenses liées à la préparation de la réunion de fin de Phase 2 (EOP2) avec la Food and Drug Administration (FDA), et de l'étude de Phase 1 pour évaluer le setanaxib à doses élevées.

Genkyotex estime que ses ressources lui permettront de soutenir ses opérations prévues jusqu'à la fin février 2021.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la société continue de suivre attentivement l'évolution des directives et recommandations officielles afin de protéger ses employés et ses sous-traitants. La société a également mis en oeuvre des stratégies pour atténuer l'impact de la crise mondiale sur ses activités et ses opérations.

A ce jour, la pandémie de COVID-19 n'a eu qu'un impact limité sur les activités de la société. Genkyotex continuera de suivre de près l'impact potentiel de la pandémie sur la conduite des essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de son évolution et de son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché.