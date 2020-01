Genkyotex annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Genkyotex annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant maximum brut de 6,13 ME au prix de 2,02 euros par action avec une parité de 1 Action Nouvelle pour 3 actions existantes.

Le prospectus relatif à l'Augmentation de Capital a reçu l'approbation no20-012 en date du 16 janvier 2020 de l'Autorité des marchés financiers.

Le produit de cette émission des Actions Nouvelles est destiné en priorité à fournir à la Société des moyens supplémentaires au cours des 12 prochains mois, principalement pour poursuivre le développement clinique de son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib, dans plusieurs indications fibrotiques incluant la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline), la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la néphropathie diabétique.

Dans ce but, la Société prévoit les activités suivantes :

-mener une réunion avec la Food and Drug Administration (FDA) sur le design de l'étude de phase 3 dans la CBP prévue au cours du 1er trimestre 2020 (0,4 ME), avec un accord anticipé par la Société sur ce design au cours du 1er semestre 2020.

-soutenir l'évaluation du setanaxib en fournissant ce composé pour les besoins de deux études cliniques de phase 2 menées à l'initiative des investigateurs (1 ME) :

*dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), financée par le NIH (National Institutes of Health), qui devrait démarrer en février 2020,

*dans la néphropathie diabétique associée au diabète de type 1 (DKD), entièrement financée par la Fondation de la recherche australienne sur le diabète juvénile (Juvenile Research Foundation Australia - JDRF) et par le Baker Institute en Australie. Treize premiers patients ont déjà terminé le traitement complet de 48 semaines et l'étude a récemment été élargie à 3 nouveaux pays : l'Allemagne, le Danemark et la Nouvelle Zélande. Les comités d'éthique ont approuvé le protocole de l'étude en Nouvelle-Zélande et trois sites sont en attente d'activation. L'Allemagne et le Danemark suivront.

-initier une étude de phase 1 avec le setanaxib à doses élevées dans le but de sélectionner la dose maximale qui pourra être utilisée dans les essais cliniques futurs (1 ME),

-financer son fonds de roulement ainsi que ses dépenses courantes et de structure (2,1 ME net de crédit impôt recherche).

Dans le cas où le produit de l'offre serait supérieur au minimum garanti de 4,5 ME, soit le montant suffisant pour permettre à la Société de faire face à son besoin de fonds de roulement net pendant une durée de 12 mois, la Société envisage de consacrer principalement ces ressources supplémentaires au développement de molécules de nouvelle génération inhibitrices de NOX1/4.