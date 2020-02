Genkyotex : agenda financier 2020

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique, Genkyotex, communique son calendrier de publication d'informations financières et la date de son Assemblée générale annuelle 2020. Ce calendrier est donné à titre indicatif, et est susceptible d'être modifié si nécessaire. Toutes les publications se feront après la clôture du marché Euronext.

- 27 février 2020 : Résultats annuels 2019

- 23 avril 2020 : Activité et trésorerie du 1er trimestre 2020

- 10 juin 2020 : Assemblée générale à Paris

- 23 juillet 2020 : Activité et trésorerie du 2e trimestre 2020

- 17 septembre 2020 : Résultats du 1er semestre 2020

- 22 octobre 2020 : Activité et trésorerie du 3e trimestre 2020.

Rappelons que Genkyotex a annoncé une position de trésorerie brute au 31 décembre 2019 de 2,4 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie bruts procurent à la société une visibilité financière jusqu'à la fin du 1er trimestre 2020. Genkyotex a d'ailleurs levé 4,9 ME au début février.