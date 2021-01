Genkyotex : 1,2 million de trésorerie à fin décembre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Genkyotex annonce son niveau de trésorerie au 31 décembre 2020 - de 1,2 million d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie offrent une visibilité financière jusqu'à fin février 2021. Après cette date, Genkyotex devra financer les opérations en cours avec de nouveaux capitaux. Calliditas Therapeutics, l'actionnaire majoritaire de Genkyotex, a exprimé son intention de participer à ces futurs financements au prorata de sa participation au capital. Jusqu'à ce que ces financements interviennent, Calliditas soutiendra Genkyotex via un financement par emprunt afin de permettre à la Société de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité.

La Société a annoncé le 13 août 2020 un accord d'acquisition par Calliditas Therapeutics de 7.236.515 actions ordinaires de la Société, représentant un bloc de contrôle de 62,7% du capital social et des droits de vote, auprès des principaux actionnaires et de l'équipe de direction de Genkyotex. Le 17 décembre 2020, la Société a annoncé les résultats de l'offre publique d'achat. Selon les résultats publiés le 16 décembre 2020 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), un total de 2.885.161 actions ont été apportées à l'offre publique. A la clôture de l'offre publique, Calliditas détenait 10.121.676 actions de la Société représentant 86,24% du capital et des droits de vote de la Société.

A fin septembre 2020, Genkyotex a affiché une perte nette de 11 millions d'euros, une perte opérationnelle équivalente et des revenus anecdotiques.

La Société continuera à suivre l'impact potentiel du Covid-19 sur la conduite des essais cliniques et les discussions avec les autorités de santé et, en fonction de l'évolution de la crise épidémique et de son impact éventuel significatif sur ces derniers, en informera le marché.