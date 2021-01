Genfit va pouvoir effacer près de 50% de sa dette obligataire

Genfit va pouvoir effacer près de 50% de sa dette obligataire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Genfit annonce les résultats du vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée, sur 2e convocation, ce lundi 25 janvier à 14h30, et du vote des porteurs des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes émises par la société le 16 octobre 2017 (OCEANEs) lors de l'assemblée des porteurs des OCEANEs qui s'est déroulée ce lundi 25 janvier 2021 à 17h30. Un total de 9.068.366 actions ont été enregistrées sur un total de 38.813.943 actions ayant droit de vote, représentant un quorum de 23,36%.

L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration de la société aux deux assemblées ont été adoptées à plus de 98,5% des suffrages exprimés pour ce qui concerne l'AGE et à 100% des suffrages exprimés pour ce qui concerne l'Assemblée des Porteurs.

Genfit peut ainsi procéder au rachat partiel de 2.895.260 OCEANEs que certains des porteurs se sont engagés à lui vendre à terme, au prix de 16,40 euros incluant les intérêts courus d'une valeur de 0,30 euro, (sur 6 081 081 OCEANEs initialement émises et en circulation) représentant un montant nominal de 85.699.696 euros, soit 47,6% des OCEANES en circulation (sur un montant nominal total de 179.999.997,60 euros) pour un montant total cumulé de 47,48 millions d'euros (Rachat Partiel).

Les opérations de règlement livraison du Rachat Partiel devraient se dérouler d'ici le 29 janvier 2021. Les OCEANEs ainsi rachetées seront annulées par la société.

Nous remercions nos actionnaires et les porteurs d'OCEANE pour leur soutien tout au long de ce processus qui acte, aujourd'hui, la modification des termes de nos obligations et qui se conclura, cette semaine, par le rachat partiel. Ainsi, Genfit effacera près de 50% de sa dette obligataire, soit environ 85,7 ME, en dépensant seulement 47,48 ME dans le rachat partiel. Nous parvenons en outre à reporter la maturité du solde des OCEANEs à fin 2025, ce qui devrait nous apporter davantage de flexibilité pour valoriser nos futurs résultats de Phase 3 dans la PBC, en cas de succès, début 2023, de notre essai clinique ELATIVE. Nos équipes sont désormais tournées vers l'avenir et déterminées à faire de l'année 2021 celle du rebond : la contrainte financière étant desserrée, nous retrouvons en effet notre pleine capacité d'action pour exécuter notre nouvelle stratégie , commente Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit.

Le résultat du scrutin par résolution est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Investisseurs & Médias. Une rediffusion de l'Assemblée Générale Extraordinaire est également disponible depuis le site Investisseurs de Genfit, à la section "événements" et sur la page "Assemblée Générale des actionnaires", dans l'onglet "Données financières".

A l'Assemblée des Porteurs, toutes les résolutions ont été adoptées à 100% des suffrages exprimés, en accord avec les recommandations du Conseil d'Administration. 4.310.607 OCEANEs ont été enregistrées sur un total de 6.081.081 OCEANEs, représentant un quorum de 70,88%.