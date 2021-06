Genfit : une nouvelle AG Mixte sera convoquée le 30 juin

Genfit : une nouvelle AG Mixte sera convoquée le 30 juin









(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce que son Assemblée Générale Mixte convoquée le 15 juin 2021 a obtenu un soutien largement majoritaire pour les résolutions soumises à l'approbation des actionnaires, mais que le quorum est insuffisant pour tenir l'Assemblée sur première convocation. Une nouvelle Assemblée Générale Mixte sera convoquée le 30 juin 2021 à 14h30, heure de Paris, afin de délibérer sur le même ordre du jour. L'ordre du jour et le texte des résolutions sont identiques. Le quorum réuni sur première convocation s'est établi à 18,19%. Pour rappel, le quorum requis pour que l'Assemblée Générale Extraordinaire puisse valablement délibérer sur seconde convocation est de 20%.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté : " Merci aux actionnaires qui ont déjà votés. Nous comptons désormais sur le soutien des actionnaires qui n'ont pas encore partcipé au suffrage pour le faire à l'occassion de l'Assemblée Générale du 30 juin 2021 sur seconde convocation. GENFIT est votre entreprise, votre vote est essentiel. "

Les actionnaires peuvent encore envoyer leur procuration ou voter par correspondance jusqu'au 27 juin 2021, à zéro heure (minuit), heure de Paris, et pourront voter électroniquement via la plateforme Votaccess à partir du 17 juin 2021 et jusqu'au 29 juin 2021 à 15 heures, heure de Paris.

La société indique qu'en application du décret no2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant l'application des mesures de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 et de son décret d'application no2020-418 du 10 avril 2020 dont la durée a été prorogée par le décret no2021-255 du 9 mars 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 cette Assemblée Générale Mixte sur seconde convocation se tiendra également à huis-clos, au siège social situé sur le Parc Eurasanté, 885 avenue Eugène Avinée à Loos (59120), hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

L'avis de convocation, comprenant l'ordre du jour et les modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale Mixte sur seconde convocation, sera publié le 18 juin 2021, au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Les actionnaires ne pouvant participer physiquement à l'Assemblée Générale Mixte, aucune carte d'admission ne sera délivrée.

Conformément aux articles R.225-77 et R.225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à la Société, les votes électroniques et les mandats donnés pour l'Assemblée Générale Mixte sur première convocation restent valables pour l'Assemblée Générale Mixte appelée à se réunir sur seconde convocation le 30 juin 2021 sur le même ordre du jour dès lors que l'inscription comptable des titres est maintenue.

Les actionnaires n'ayant pas encore exprimés leurs votes sont invités à consulter l'avis de convocation à paraître le 18 juin 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligataires ainsi que notre site Internet dédié pour obtenir plus d'information sur les moyens de participation à l'Assemblée Générale Mixte sur seconde convocation le 30 juin 2021 : https://ir.genfit.com/fr/informations-financieres/assemblee-generale-des-actionnaires

L'Assemblée Générale Mixte sera présidée par Monsieur Jean-François Mouney, Président du Conseil d'Administration de la Société.

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et conformément aux dispositions du Décret, la Société a désigné en qualité de scrutateurs : Biotech Avenir et l'Université de Lille, qui ont accepté ces fonctions.