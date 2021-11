Genfit : Une étude menée par FNIH NIMBLE démontre la performance unique de la technologie NIS4

(Boursier.com) — Pour identifier lespatients atteints d'une NASH "à risque"

Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie, annonce aujourd'hui que l'utilité de sa technologie NIS4 a été reconnue dans la première partie d'une étude menée par le Non-Invasive Biomarkers of Metabolic Liver Disease (NIMBLE), une initiative du Consortium Biomarqueurs de la Foundation for the National Institutes of Health (FNIH), démontrant une performance unique pour identifier les patients atteints d'une stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dite "à risque".

La présentation late breaking " LO1 : PREMIERS RESULTATS DE L'ETUDE DE PHASE 1 NASH-CRN SUR LES BIOMARQUERS CIRCULANTS DE LA STEATOHEPATITE NON-ALCOOLIQUE, SON ACTIVITE ET LE STADE DE FIBROSE MENEE PAR NIMBLE " faite oralement lors du Liver Meeting 2021 a souligné l'importance de diagnostiquer les patients atteints d'une NASH "à risque", cette sous-population présentant un risque accru de développer des complications hépatiques. Sur les cinq panels de biomarqueurs sanguins évalués dans l'étude, seule la technologie NIS4 a produit des résultats démontrant une capacité à identifier ces patients atteints de NASH "à risque".

L'étude a également apporté la preuve que la technologie NIS4 - avec une sensibilité de 82,3 et une spécificité de 79,9 - présentait les meilleurs résultats dans le diagnostic de la fibrose de stade 2 et plus, une composante essentielle de la NASH "à risque".