Genfit : une bonne nouvelle saluée

(Boursier.com) — Genfit grimpe de plus de 6% à 4,50 euros, alors que la société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de sévères maladies chroniques du foie a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accordé la désignation d'Orphan Drug à GNS5611 (ezurpimtrostat), un inhibiteur de PPT1 bloquant l'autophagie de stade clinique innovant. Le cholangiocarcinome est un cancer rare du foie avec une mortalité élevée et des options de traitements limitées. Il apparaît plus fréquemment chez les personnes de plus de 50 ans.

Le GNS561 (ezurpimtrostat) est un inhibiteur de PPT-1 (Palmitoyl Protein Thioesterase-1) qui bloque l'autophagie. L'autophagie est activée dans les cellules tumorales en réponse à certaines conditions, en raison de la croissance des cellules tumorales dans les cancers avancés. Ce composé a fait l'objet d'études pré-cliniques et d'un essai clinique de Phase 1b qui a confirmé le rationnel de traiter le cholangiocarcinome. Le démarrage d'un essai clinique de Phase 2 est prévu pour le quatrième trimestre 2022, avec une première consultation de patient attendue au premier trimestre 2023.

Portzamparc commente : "Ce statut témoigne du potentiel du nouvel actif de Genfit et lui confère un 'time to market' potentiellement très réduit... C'est donc une bonne nouvelle pour la société. À ce stade, nous n'incluons cependant pas encore ce produit à notre modèle de valorisation" précise l'analyste qui vise un cours de 9,20 euros en restant acheteur sur le dossier.