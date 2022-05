Genfit : un vrai trésor ?

(Boursier.com) — Genfit retombe de plus de 3% sur les 3 euros ce jeudi, alors qu'au 1er trimestre 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,89 millions d'euros (1 kE pour la même période en 2021). Le paiement initial reçu d'Ipsen en décembre 2021 a été partiellement comptabilisé en produit constaté d'avance, pour un montant de 40 ME au 31 décembre 2021, devant être reconnu en chiffre d'affaires au fur et à mesure de la réalisation de la partie de l'étude ELATIVE en double aveugle, conformément à la norme IFRS 15. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 a résulté principalement de la reconnaissance partielle en chiffre d'affaires de ce montant au cours de la période.

Au 31 mars 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s'élevaient à 222,2 ME (108,9 ME au 31 mars 2021 et 258,8 ME au 31 décembre 2021).

La hausse de trésorerie et équivalents de trésorerie prend notamment en compte l'accord de licence signé dans le cadre du partenariat stratégique avec Ipsen en décembre 2021 conférant à Ipsen une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental élafibranor de Genfit. Dans le cadre de cet accord, Genfit a reçu le versement par Ipsen d'un paiement initial non remboursable de 120 ME en décembre 2021, auquel s'est ajouté 24 ME de TVA collectée. En outre, pour affirmer son engagement sur le long terme dans le cadre de ce partenariat, Ipsen est devenu actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 ME.

Cette hausse prend également en compte l'obtention de trois prêts non-dilutifs, à savoir deux Prêts Garantis par l'Etat, auprès d'un pool de partenaires bancaires et de Bpifrance, ainsi qu'un Prêt Bonifié, auprès de Bpifrance, pour un montant total de 15,2 ME reçu au cours de la période.

La diminution de trésorerie et équivalents de trésorerie constatée entre le 31 décembre 2021 et le 31 mars 2022 tient compte du décaissement, en janvier 2022, du montant de 24 ME de TVA collectée sur le paiement initial reçu d'Ipsen en décembre 2021.

"Avec une telle trésorerie, la société devrait être en mesure de financer ses activités sur les 18 à 24 prochain mois selon nos estimations" commente Portzamparc, ce qui, au regard du contexte actuel, représente "un atout de taille". Verdict : "Nous maintenons notre recommandation 'Acheter' en visant un cours de 8,70 euros".