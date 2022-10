Genfit : un outil diagnostic amélioré

(Boursier.com) — Genfit monte de 0,8% ce mercredi à 4,07 euros, alors que le groupe a annoncé avoir développé NIS2+, une technologie de nouvelle génération pour le diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH) à risque et présentera des résultats sur la performance clinique de NIS2+ avec trois posters lors du The Liver Meeting 2022, organisé par l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD).

Le premier poster met en lumière NIS2+ en tant qu'optimisation de la technologie NIS4 pour l'identification de la NASH à risque. La technologie de nouvelle génération répond au besoin insatisfait en matière d'identification de patients atteints de NASH à risque par le biais de tests non-invasifs (NITs) qui ne soient pas impactés par certaines caractéristiques importantes des patients.

NIS2+ a ainsi montré de fortes performances cliniques robustes dans l'identification de la NASH à risque, sans que les scores composites ne soient impactés par les caractéristiques de sous-populations définies par l'âge, le genre ou l'existence de diabète de type 2.

Les performances de NIS4 étaient probantes, mais la distribution de ses scores composites était néanmoins impactée de manière significative dans certaines sous-populations. En outre, la robustesse et la simplicité de la technologie NIS2+ (passant d'un test nécessitant 4 biomarqueurs à seulement 2 biomarqueurs) permet un déploiement plus large et plus aisé dans un cadre clinique.

Le deuxième poster présente NIS2+ comme un outil efficace d'identification des patients atteints de NASH à risque en vue du recrutement pour les essais cliniques dans la NASH, permettant ainsi de réduire les taux d'exclusion suite à la biopsie et les coûts associés, sans augmenter le nombre de patients à évaluer.

Grande valeur

Les données du troisième poster mettent en avant NIS2+ en tant qu'outil pronostique de grande valeur pour la détection précoce de la progression de la fibrose chez des patients atteints de NASH à risque avec fibrose significative (F2) vers un stade de fibrose avancée (F3) ou cirrhose (F4).

En novembre 2021, l'utilité de la technologie NIS4 a été validée dans une étude de Stade 11 dans le cadre de l'initiative NIMBLE (Non-Invasive Biomarkers of Metabolic Liver Disease) menée par le Consortium Biomarqueurs de la Foundation for the National Institutes of Health, démontrant sa haute et unique performance dans l'identification de patients atteints de NASH à risque...

"Genfit améliore son outil diagnostic NIS4 qui présentait déjà des résultats probants" commente Portzamparc pour qui cet outil va simplifier la conduite d'essais cliniques dans la NASH et à moyen terme sera utilisé par les professionnels de santé lorsqu'une thérapie sera enfin approuvée dans la NASH. De quoi viser un cours de 7,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.