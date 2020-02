Genfit : un décalage à relativiser ?

(Boursier.com) — Genfit abandonne 3,1% à 15,96 euros ce matin après une faiblesse à 14,5 euros plus tôt dans la matinée. La société biopharmaceutique de phase avancée, focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, annonce que la levée d'aveugle des données de sa Phase 3 RESOLVE-IT "sera différée de manière à incorporer les derniers commentaires de la FDA attendus à la fin du mois de mars". Les principaux résultats intermédiaires seront annoncés dans les semaines suivant la réception de ces commentaires. "Cette décision a été prise dans le but d'appréhender au mieux l'état actuel de la réflexion au sein de l'écosystème NASH, pour que la société puisse optimiser le dossier de NDA d'elafibranor au moment de sa soumission", explique Genfit.

A ce stade, l'essai clinique reste en double aveugle, ce qui signifie que ce délai n'est, selon le groupe, "en aucun cas lié" à une question d'efficacité d'elafibranor, une question de tolérabilité ou de sécurité d'emploi d'elafibranor, ou bien à un sujet d'ordre corporate, légal, stratégique ou financier. La visite finale du dernier patient de la cohorte destinée à obtenir l'approbation accélérée de mise sur le marché a été réalisée dans les temps, et la base de données de l'essai clinique de Phase 3 RESOLVE-IT sera verrouillée comme prévu, avant la fin du mois de février, ajoute Genfit.

Portzamparc comprend que le décalage ne remet pas en question les résultats de l'étude, dans la mesure où les données restent anonymes à ce stade. L'intermédiaire ne modifie donc pas ses scénarios, mais abaisse légèrement son objectif de cours de 60,1 à 58,2 euros, afin de prendre en compte ce décalage. La firme reste à 'acheter' sur Genfit suite à l'annonce de ce décalage de quelques semaines...