Genfit : un broker en renfort

(Boursier.com) — Oddo BHF affiche un conseil à 'surperformance' sur Genfit et dope son objectif de cours de 6,3 à 10,2 euros, suite à l'accord Ipsen. L'intermédiaire pense que les termes financiers sont excellents pour Genfit, refinançant pleinement la compagnie. Oddo reste convaincu du développement d'elafibranor dans la cholangite biliaire primitive, avec des résultats positifs de phase II, et tient désormais compte de l'accord avec Ipsen, réajustant par conséquent son objectif.

Ipsen et Genfit ont rappelons-le scellé un accord de licence exclusif pour elafibranor, un composé évalué en Phase III dans la cholangite biliaire primitive, dans le cadre d'un partenariat global de long terme. L'accord confère à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor, candidat médicament de Genfit, 'first-in-class', agoniste des récepteurs PPAR alpha et PPAR delta, dans la cholangite biliaire primitive. Le médicament expérimental est en cours d'évaluation dans l'essai mondial de Phase III, ELATIVE dont les premiers résultats sont attendus début 2023. Genfit reçoit 120 millions d'euros de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 millions d'euros, ainsi qu'à des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%. En outre, Ipsen devient actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 millions d'euros.

Genfit a par ailleurs annoncé l'extension de sa franchise dans les maladies cholestatiques grâce à l'acquisition auprès de Genoscience Pharma des droits exclusifs de développement et de commercialisation du traitement expérimental GNS561 dans le cholangiocarcinome aux États-Unis, au Canada et en Europe, y compris au Royaume-Uni et en Suisse.