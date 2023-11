Genfit : Trésorerie et équivalents de trésorerie totalisaient 93,9 ME au 30 septembre

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd'hui sa trésorerie au 30 septembre 2023 et son chiffre d'affaires pour les neufs premiers mois de 20231.

Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 93,9 millions d'euros contre 163,6 millions d'euros pour la même période en 2022.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 111,8 millions d'euros.

La diminution de trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023 prend notamment en compte nos efforts soutenus de recherche et développement, notamment pour ELATIVE, notre essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) ; UNVEIL-ITTM, notre essai clinique de Phase 2 évaluant VS-01 dans l'Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) ; pour GNS561, dans le cadre du programme cholangiocarcinome, et pour NTZ, dans le cadre du programme ACLF.

La société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024, sur la base des hypothèses actuelles et sans tenir compte des milestones et royalties que la société pourrait recevoir en application de l'accord de collaboration et de licence avec Ipsen conclu le 16 décembre 2021, ni d'éventuels évènements exceptionnels. Pour rappel cet accord concerne élafibranor, évalué chez des patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive dans le cadre de l'essai de Phase 3 ELATIVE, dont les résultats positifs ont été annoncés le 30 juin 2023.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2023 s'élève à 14,3 millions d'euros, contre 14,1 millions d'euros pour la même période en 2022.

Sur les 14,3 millions d'euros de chiffre d'affaires générés au cours des neuf premiers mois de 2023, 9,1 millions d'euros sont liés à la reconnaissance partielle du produit constaté d'avance de 40 millions d'euros comptabilisé conformément à la norme IFRS 15 à la signature de l'accord de licence et de collaboration entre GENFIT et Ipsen en décembre 2021, et 5,2 millions d'euros sont liés à la rémunération des services réalisés dans le cadre de l'accord de services de transition et de l'accord de services de transition de la "Part B", conclus entre GENFIT et Ipsen respectivement en avril 2022 et septembre 2023, afin de faciliter la transition de certaines activités liées à l'essai clinique de Phase 3 ELATIVE jusqu'au transfert total de responsabilité de l'essai.