Genfit : trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 171 ME au 31 décembre 2020

Genfit : trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 171 ME au 31 décembre 2020









(Boursier.com) — Genfit annonce la position de sa trésorerie au 31 décembre 2020 et son chiffre d'affaires pour l'année 2020.

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élevaient à 171 millions d'euros contre 276,7 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 225,7 millions d'euros.

Cette position de trésorerie au 31 décembre 2020 ne tient pas compte de l'opération réalisée au mois de janvier 2021 par la Société de rachat d'une partie des obligations convertibles en actions (OCEANES) émises en octobre 2017 pour un montant nominal d'environ 180 millions d'euros ; opération à l'issue de laquelle, 85,7 millions d'euros de dettes convertibles ont été effacés en ne mobilisant qu'un montant brut de trésorerie de 47,48 millions d'euros dans la transaction.

Compte tenu des conversions en actions des OCEANEs intervenues au titre du mois de janvier 2021, qui ont donné lieu à la création de 3.037.309 actions nouvelles au mois de février 2021, la dette convertible résiduelle, une première fois réduite pour s'établir à un montant nominal de 94,3 millions d'euros grâce à cette opération de rachat partiel, s'est à nouveau réduite d'un montant nominal de 16,3 millions d'euros pour s'établir désormais à environ 78 millions d'euros au 18 février 2021.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, a commenté : "Depuis l'annonce de notre nouvelle stratégie à l'automne 2020, Genfit a accompli beaucoup de choses et je suis très satisfait de la direction prise en ce début d'année 2021. Notre étude de Phase 3 dans la PBC, ELATIVETM, se poursuit comme prévu et nous venons d'organiser un KOL event sur cette pathologie, qui a mis en évidence le potentiel d'elafibranor sur ce marché représentant déjà plus de 300 M$ en 2020, et qui devrait atteindre 1 Md$ en 2025, au moment où nous espérons pouvoir lancer. Par ailleurs, nous avons restructuré la dette convertible avec succès, fin janvier 2021, avec notamment une maturité repoussée à octobre 2025. Depuis, des porteurs d'obligations ont converti leurs OCEANES, réduisant encore la dette résiduelle qui s'établit désormais à environ 78 millions d'euros. Nous vous présenterons les avancées de nos programmes R&D lors d'un point d'étape que nous organiserons d'ici l'été."

Le chiffre d'affaires de 2020 s'élève à 765 milliers d'euros contre 31 millions d'euros réalisé au titre de l'exercice 2019.

Dans ce chiffre d'affaires figurent notamment les revenus réalisés dans le cadre des contrats de licence avec Covance/Labcorp pour le déploiement de la technologie de diagnostic NIS4 dans le domaine de la NASH, et ceux résultant de la vente de biens et de services réalisés dans le cadre du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals. En comparaison, le chiffre d'affaires de l'année 2019 contenait essentiellement un paiement initial d'un montant de $35 millions, perçu à l'occasion de la signature du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals.

Le 30 septembre 2020, Genfit a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT.

La Société réitère son objectif consistant ainsi à passer d'un rythme de plus de 110 millions d'euros par an avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT à une consommation de l'ordre de 45 millions d'euros en 2022. L'année 2021 devrait être une année de transition en matière de consommation de trésorerie d'exploitation, de l'ordre de 75 millions d'euros (hors opération de rachat partiel des OCEANEs ayant mobilisé un montant de trésorerie brut de 47,48 millions d'euros) principalement en raison du reliquat des dépenses et des sommes restant à décaisser liées aux opérations de clôture de RESOLVE-IT, ainsi que des coûts accompagnant le plan de réduction des effectifs.

La Société publiera ses résultats annuels 2020 complets le 1er Avril 2021. Le Document d'Enregistrement Universel 2020 et son Rapport Financier Annuel 2021 (inclus dans le Document d'Enregistrement Universel 2020) et le Rapport Annuel de Form 20-F seront rendus publics d'ici la fin du mois d'avril 2021.