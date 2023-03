Genfit : Trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants s'élevaient à 140,2 ME au 31 décembre

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies du foie dont les besoins restent largement insatisfaits, annonce aujourd'hui sa position de trésorerie au 31 décembre 2022 et son chiffre d'affaires pour l'année. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers courants s'élevaient à 140,2 millions d'euros, contre 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021. Au 30 septembre 2022, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les instruments financiers totalisaient 163,6 millions d'euros.

La diminution de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 30 septembre 2022 et le 31 décembre 2022 inclut notamment le paiement de 2,4 millions de francs suisses (2,4 millions d'euros) qui représente un ajustement net de trésorerie effectué en fin d'année selon les termes du Share Purchase Agreement de Versantis AG, et les frais d'acquisition de Versantis AG s'élevant à 1,7 millions d'euros.

Pour rappel, la diminution de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2022 prend en compte le paiement en janvier 2022 de 24 millions d'euros de TVA collectée sur le paiement initial reçu d'Ipsen en décembre 2021, le versement en mai 2022 de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise GENFIT SA au titre de l'exercice 2021 pour un montant de 0,6 millions d'euros et le versement initial de 40 millions de francs suisses (41,9 millions d'euros) effectué le 29 septembre 2022 pour l'acquisition de Versantis AG.

Le chiffre d'affaires de 2022 s'élève à 20,2 millions d'euros, contre 80,1 millions d'euros pour la même période en 2021.

Sur les 20,2 millions d'euros reconnus en chiffre d'affaires pour 2022, 15,9 millions d'euros sont liés à la reconnaissance partielle du produit constaté d'avance de 40 millions d'euros décrit ci-dessous. 1 million d'euros correspond à des services réalisés dans le cadre d'un accord de services de transition conclu en 2022 entre GENFIT et Ipsen afin, essentiellement, de faciliter la transition de certaines activités liées à l'essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive.

3,3 millions d'euros ont été reconnus en chiffre d'affaires conformément à un accord d'achat de stock conclu en 2022 entre GENFIT et Ipsen, prévoyant l'achat par Ipsen de lots de principes actifs et de produits elafibranor au cours du deuxième semestre 2022 dans la perspective du transfert de responsabilité de l'étude ELATIVETM.

Pour rappel, le chiffre d'affaires de 2021 provenait principalement du paiement initial de 120 millions d'euros d'Ipsen, dont 80 millions d'euros ont été reconnus en tant que chiffre d'affaires en 2021 suite à la reconnaissance de 40 millions d'euros en produit constaté d'avance. Le reliquat sera graduellement reconnu en tant que chiffre d'affaires suite à l'achèvement de l'étude double-aveugle ELATIVETM selon les normes comptables IFRS 15 et les termes de l'accord de licence et de collaboration avec Ipsen le 17 décembre 2021.

"Les premiers résultats de notre étude Phase 3 ELATIVETM évaluant elafibranor chez les patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (CBP) sont attendus pour le deuxième trimestre 2023" conclut le management.