Genfit : trésorerie de 104 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Genfit présente une trésorerie de 104 ME au 30 juin 2021 (incluant un financement non-dilutif de 11 ME obtenu au premier semestre 2021). Le bénéfice net est de 9 ME au premier semestre 2021, notamment grâce à des revenus exceptionnels liés à la restructuration de la dette obligataire conclue avec succès au mois de janvier et à des conversions d'OCEANEs réalisées au premier trimestre.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, a déclaré : "Nous sommes satisfaits des progrès enregistrés au cours du semestre écoulé. Notre programme phare visant le développement d'elafibranor dans la PBC est sur la bonne voie, avec un rythme de recrutement des patients pour notre étude de Phase 3 ELATIVE globalement en ligne avec nos attentes. Concernant notre stratégie de 'R&D', la réorganisation annoncée en mai 2021 nous a permis de concentrer nos efforts sur de nouveaux leviers de croissance correspondant à des aires thérapeutiques où les besoins médicaux demeurent largement insatisfaits et, par conséquent, nous prévoyons de générer de nouvelles données cliniques dès le mois de septembre de l'année prochaine. Sur le plan financier, nous sommes satisfaits de l'issue positive de la restructuration de la dette convertible. Elle nous a donné, en plus du prêt garanti par l'Etat de 11 millions d'euros, davantage de visibilité et de flexibilité. Enfin, concernant le diagnostic, les premiers retours qualitatifs reçus via notre partenaire Labcorp confirment l'intérêt pour le test NASHnext. En revanche, les conditions d'un démarrage commercial significatif ne sont pas encore réunies."