Genfit : soutenu

(Boursier.com) — Genfit monte de 0,5% à 3,25 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que la société a obtenu un financement d'un montant de 11 millions d'euros garanti par l'Etat français.

Ce prêt, octroyé dans le contexte de la pandémie de COVID-19 par un syndicat de banques françaises, est garanti à hauteur de 90% par l'Etat français. Il prévoit une maturité initiale de 1 an, avec des options d'échelonnement jusqu'à 6 ans. "Cette somme vient renforcer la trésorerie, qui était de 109 ME à la fin du T1, et consolider la visibilité financière que nous estimons à 2023" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.