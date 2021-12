Genfit : signe la 'perf' de la semaine à Paris

(Boursier.com) — Genfit affiche la meilleure performance de la semaine sur le SRD (+45%), porté par son envolée de 35% ce vendredi après l'annonce d'un partenariat global de long terme avec Ipsen. Les deux groupes ont conclu un accord de licence exclusif pour elafibranor, un composé évalué en Phase III dans la cholangite biliaire primitive. L'accord confère à Ipsen les droits globaux pour développer et commercialiser elafibranor, candidat médicament de Genfit, 'first-in-class', agoniste des récepteurs PPAR alpha et PPAR delta, dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Genfit va recevoir 120 ME de paiement initial et est éligible au versement de paiements supplémentaires pouvant atteindre 360 ME, ainsi qu'à des royalties échelonnées, à deux chiffres, pouvant atteindre 20%.

En outre, Ipsen devient actionnaire de Genfit à hauteur de 8% du capital, via une prise de participation de 28 millions d'euros (7 euros par titre).

Pour Oddo BHF, les modalités financières semblent excellentes pour Genfit en permettant un refinancement total de la société (l'upfront est supérieur à la capitalisation boursière). L'analyste reste convaincu du développement d'elafibranor dans la PBC (résultats de phase 2 positifs). Les résultats de phase 3 sont attendus début 2023. La prise de licence d'un inhibiteur de PPT1 remet en exergue la stratégie de la société en se focalisant sur son savoir-faire : le développement de candidat médicament dans les pathologies du foie. Le courtier passe à 'surperformer' sur le dossier avec 6,3 euros en ligne de mire.

Bryan Garnier ('achat') évoque un 'très bon accord'. Les sommes reçues aideront Genfit à couvrir sa dette d'environ 60 millions d'euros (obligations) et à financer partiellement les coûts restants de la phase III pour elafibranor dans la PBC.