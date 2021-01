Genfit renforce son Comité exécutif

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Genfit annonce les nominations de Pascal Caisey (Chief Commercial Officer), et de Philippe Motté (Chief Regulatory and Quality Officer) à son Comité exécutif.

Pascal Caisey, nommé au poste de Chief Commercial Officer, a rejoint Genfit en septembre 2019 comme Executive Vice President of Commercial Development. Il dispose d'une grande expérience opérationnelle dans l'industrie pharmaceutique, ayant notamment occupé des postes au sein de GSK, BMS, Pfizer, Schering Plough et plus récemment Boehringer Ingelheim, où il a supervisé le lancement d'empagliflozine en Europe en tant que European Business Manager. Il sera chargé de mettre à profit sa grande expertise pour identifier de nouvelles opportunités commerciales et concrétiser les ambitions de business development de la Société. Genfit prévoyant d'étendre ses activités dans les domaines de la médecine de spécialité, des maladies métaboliques et du diagnostic de la NASH, sa grande connaissance du développement commercial dans l'industrie pharmaceutique sera un atout essentiel pour préparer Genfit à renforcer son portefeuille de produits avec de nouvelles opportunités combinant fort potentiel commercial et coûts de développement modérés. Sa contribution est essentielle dans notre programme dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), sur un marché qui représente en 2020 plus de $300 millions, et qui devrait atteindre $1 milliard en 2025 , commente le management.

Philippe Motté, nommé au poste de Chief Regulatory and Quality Officer, a rejoint Genfit en juin 2020 en tant que Senior Vice President of Global Regulatory Affairs. Il a précédemment occupé des postes réglementaires et commerciaux chez Sanofi, GSK, Roche, Ipsen et AbbVie. Avant de rejoindre Genfit, il était Vice President of Global Regulatory Affairs and Chief Access Officer (sécurité, qualité, réglementaire, et market access) chez MedDay Pharmaceuticals. Il apporte à Genfit son expertise pour répondre aux défis réglementaires posés par le développement de différents programmes et dans la préparation de la soumission réglementaire d'elafibranor dans la PBC dans la perspective des résultats de l'essai clinique Phase 3 ELATIVE attendus pour début 2023.

Les nominations de Pascal Caisey et Philippe Motte ont pris effet au 1er janvier 2021. Tous deux sont basés en France et rapportent directement au Directeur Général de la société, Pascal Prigent.