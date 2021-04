Genfit recrute Thomas Baetz en tant que Chief Financial Officer

(Boursier.com) — Genfit , société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce la nomination de Thomas Baetz au poste de Chief Financial Officer. Il rejoint le Comité Exécutif avec Stefanie Magner, Chief Compliance Officer.

Thomas Baetz a 18 ans d'expérience internationale en finance d'entreprise, financement et investissement, acquise au sein de start-ups et de sociétés cotées spécialisées dans la santé et des technologies. Il a notamment travaillé deux ans aux Etats-Unis et sept ans en Chine. Avant de rejoindre GENFIT, il a été Directeur Healthcare chez Dragon Financial Partners, conseillant les sociétés healthtech européennes en matière de partenariats, de levées de fonds et de management opérationnel. Il a exercé pendant quatre ans les fonctions de Directeur Administratif et Financier et Directeur Asie-Pacifique de la medtech Impeto Medical, à Paris et Hong-Kong, participant activement à l'élaboration et l'exécution de la stratégie avec les fondateurs. Auparavant, il a occupé divers postes au sein de la direction financière du groupe Cegedim pendant 10 ans, dirigeant notamment le contrôle de gestion et menant l'intégration financière lors de l'acquisition de Dendrite. En tant que Directeur du Corporate Development, il a également piloté divers projets d'acquisitions, de créations de sociétés et de ventes d'actifs, et a participé, entre autres activités de financement, à la réalisation d'une importante augmentation de capital bénéficiant du soutien du Fonds Stratégique d'Investissement (Bpifrance). Sa carrière a débuté dans la banque et le conseil en stratégie.

Thomas a obtenu son Master en Finance et Actuariat à l'École Nationale Supérieure de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE) et est diplômé de l'ESCP Europe.

Thomas Baetz, Chief Financial Officer de GENFIT, a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre GENFIT au moment où la société exécute un rebond stratégique autour de ses deux programmes phares. La renégociation de la dette obligataire finalisée en janvier et le plan de contrôle des dépenses mis en place depuis l'an dernier placent GENFIT dans une situation lui permettant de construire son avenir sur des bases solides, et avec une bonne visibilité financière. J'ai donc hâte de poursuivre le travail engagé."

Stefanie Magner intègre également le Comité Exécutif en tant que Chief Compliance Officer, VP International Legal Affairs, poste qu'elle occupe depuis le 1er mars. Elle a rejoint GENFIT en 2016 en tant que Directrice Adjointe des Affaires Juridiques, après avoir été avocate pendant près de 10 ans au sein du bureau parisien du cabinet américain Jones Day. Conseillant les émetteurs et les banques d'affaires, elle a acquis une expérience significative dans le domaine du financement des sociétés de biotechnologies, travaillant sur une grande variété d'opérations, incluant fusions et acquisitions et introductions en bourse. Elle a activement participé à l'IPO de GENFIT réalisée sur le Nasdaq en 2019.

Membre du Barreau de New York et ancien membre du Barreau de Paris, elle est diplômée en Relations Internationales et en Français à l'Université de Pennsylvanie (dont une année effectuée à Sciences-Po Paris), et en droit à l'American University de Washington D.C. aux Etats-Unis et en France de l'Université de Paris X - Nanterre.

Pascal Prigent, Directeur Général de Genfit, a ajouté : "Nous sommes ravis d'accueillir Thomas au poste de Chief Financial Officer de GENFIT. Son expérience internationale nous sera précieuse pour accompagner notre développement international et financer notre croissance. Je salue également l'arrivée de Stefanie au Comité Exécutif, les questions de conformité devenant plus importantes à mesure que l'on s'approche d'un possible développement commercial aux Etats-Unis. Son expertise en droit financier international a été essentielle lors de notre IPO sur le Nasdaq en 2019."