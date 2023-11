Genfit : quelle visibilité financière ?

(Boursier.com) — Genfit recule de 2,8% à 3,10 euros ce vendredi, alors que la société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital a publié au 30 septembre une trésorerie et équivalents de trésorerie de 93,9 millions d'euros, contre 163,6 millions d'euros pour la même période en 2022.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 111,8 millions d'euros. "La diminution de trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 30 juin 2023 et le 30 septembre 2023 prend notamment en compte nos efforts soutenus de recherche et développement, notamment pour ELATIVE, notre essai clinique de Phase 3 évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) ; UNVEIL-ITTM, notre essai clinique de Phase 2 évaluant VS-01 dans l'Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF) ; pour GNS561, dans le cadre du programme cholangiocarcinome, et pour NTZ, dans le cadre du programme ACLF" explique la direction.

La société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024, sur la base des hypothèses actuelles et sans tenir compte des milestones et royalties que la société pourrait recevoir en application de l'accord de collaboration et de licence avec Ipsen conclu le 16 décembre 2021, ni d'éventuels évènements exceptionnels.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2023 s'élève à 14,3 millions d'euros, contre 14,1 millions d'euros pour la même période en 2022.

"La visibilité financière se réduit en lien avec un pipeline clinique désormais très étoffé à présent" souligne Portzamparc. "Toutefois, il reste un an de cash, période qui pourrait être prolongée grâce aux milestones du partenaire... Nous tablons sur deux milestones de 45 ME d'ici fin 2024, un lors de la soumission du dossier à la FDA en 2023 et l'autre lors du retour définitif de celle-ci en 2024, ce qui allongerait la visibilité financière à fin 2026. Nous maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 9,50 euros.