Genfit : quel plongeon !

(Boursier.com) — Quelle chute ! Genfit enregistre la plus mauvaise performance de la semaine sur le SBF120 avec un titre qui s'effondre de plus de 70% sur cinq séances. Les espoirs concernant la principale molécule de la biotech, l'Elafibranor, dans la Nash, la maladie du "foie gras", ont été douchés par l'annonce de l'échec d'un essai clinique de phase 3. La différence du taux de réponse entre les patients traités à l'elafibranor et ceux ayant pris un placebo n'est pas significative. "Ces résultats sont très décevants, non seulement pour les équipes de Genfit, mais aussi pour les patients et les soignants puisqu'il subsiste un besoin médical non-satisfait considérable dans le domaine de la NASH", a admis le directeur général du groupe.

"Cet échec, sans ambiguïté, est une grande déception sur ce produit qui représentait jusqu'ici 94% de notre objectif de cours. Au vu des données annoncées, il nous semble difficile de poursuivre ce programme et les études lancées en combinaison avec des antidiabétiques nous semblent également compromises", a souligné Christophe Dombu, analyste chez Portzamparc.

