Genfit : publication de nouvelles données sur la performance clinique de NIS2+ chez les patients âgés dans Hepatology Communications

(Boursier.com) — GENFIT , société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce la publication de nouvelles données sur la performance clinique de NIS2+ pour la détection chez les patients âgés, de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque, dans Hepatology Communications.

En collaboration avec Labcorp, leader mondial des services innovants de laboratoire, les données décrites dans le manuscrit sont les premières à montrer et à comparer la performance clinique de NIS4 et de sa version récemment développée et améliorée NIS2+, dans une population d'adultes âgés (plus de 65 ans), avec celles de panels de biomarqueurs bien établis : FIB-4, NFS, ELF et ALT.

Alors que les données publiées précédemment ont montré que NIS2+ avait une performance clinique globale élevée pour la détection de la NASH à risque, atteignant une AUROC2 de 0,81 dans une large population d'étude, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) aux États-Unis exigent des données publiées et révisées par des pairs montrant que les tests qui seront utilisés pour la gestion des patients ont une haute performance chez les patients les plus âgés (plus de 65 ans).

Les résultats de cette étude ont montré que la performance clinique de NIS2+ était supérieure aux autres tests pour le diagnostic de la NASH à risque chez cette population de patients, ce qui pourrait grandement contribuer aux efforts de remboursement des CMS. Ces données soutiennent la valeur clinique de ce test sanguin pour le diagnostic de la NASH à risque chez les personnes âgées qui bénéficieraient d'interventions intensives sur leur style de vie ou

d'interventions thérapeutiques.