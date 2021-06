Genfit présente de nouvelles données sur NIS4 dans la NASH

Genfit présente de nouvelles données sur NIS4 dans la NASH









(Boursier.com) — Genfit annonce deux présentations de posters à deux évènements scientifiques et médicaux de renommée internationale organisés en juin 2021. Un documentaire vidéo impliquant des KOLs sera également présenté.

Une présentation sous forme de poster sera faite lors de l'International Liver Congress 2021 du 23 au 26 juin 2021, organisé par la European Association for the Study of the Liver (EASL). Cette présentation relate les résultats d'une étude, visant à déterminer si l'âge des patients diabétiques de type 2 peut avoir un effet sur la performance diagnostique clinique de la technologie NIS4 développée par GENFIT, en comparaison avec d'autres tests non-invasifs.

Un second poster montrera la performance de la technologie NIS4, en utilisation seule ou en combinaison séquentielle avec d'autres tests de diagnostic sanguins non-invasifs pour identifier la NASH à risque de progression ou de fibrose avancée chez des patients non-diabétiques et diabétiques de type 2. Il sera présenté aux 81èmes "Scientific Sessions" de l'American Diabetes Association (ADA) du 25 au 29 juin 2021.

GENFIT contribue également de manière significative à un documentaire réalisé pour ADA TV avec le concours de KOLs. Celui-ci explique le lien entre la NASH et les patients diabétiques de type 2, et évoque la façon dont les tests diagnostiques non-invasifs tels que NASHNext, basé sur la technologie NIS4 de GENFIT, pourraient être une alternative aux procédures invasives et coûteuses, et ainsi bénéficier à des millions de patients. Parmi les KOLs figurent :

Dr. Fernando Bril, Endocrinologue, Ecole de Médecine de l'université d'Alabama-Birmingham (Birmingham, Alabama) ;

Dr. Stephen Harrison, Gastroenterologue / Hépatologue, Directeur Médical à Pinnacle Research (San Antonio, Texas) ;

Dr. Suneil Hosmane, GENFIT (Cambridge, Massachusetts) ;

Dr. Brian Cavaney, Directeur Médical, Labcorp (Burlington, Caroline du nord) ;

Donna Cryer, Présidente et Fondatrice de Global Liver Institute (Washington, DC).

Le documentaire peut être visionné en cliquant sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=MlBoAG5tFMEv

Les deux évènements se tiendront virtuellement. Les programmes complets sont disponibles sur les sites du American Diabetes Association et International Liver Congress.