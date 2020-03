Genfit : point réglementaire et clinique dans le contexte de la pandémie de COVID-19

Genfit : point réglementaire et clinique dans le contexte de la pandémie de COVID-19









(Boursier.com) — Genfit fait le point sur ses activités réglementaires et cliniques dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

La propagation inédite du COVID-19 impacte le secteur de la santé et des affaires dont la société fait partie. "Face à cette crise, notre priorité consiste à assurer la sécurité et la santé de nos employés, celle des patients et des professionnels de santé impliqués dans nos essais, et à préserver l'intégrité de nos essais cliniques en cours.

Nous surveillons donc l'évolution de la situation avec beaucoup d'attention, et c'est en adéquation avec nos priorités et en conformité avec les recommandations émises par la FDA (U.S. Food and Drug Administration) et l'EMA (Agence Européenne du Médicament) que nous avons travaillé avec nos centres d'investigations et investigateurs afin de réévaluer nos programmes en cours de développement" commente le direction.

L'essai clinique de Phase 3 dans la NASH avec fibrose RESOLVE - IT continue

Comme annoncé précédemment, les 1000 premiers patients requis pour la demande d'approbation réglementaire ont effectué leur dernière visite, et la base de données correspondant à cette cohorte a été verrouillée fin février, comme prévu. La levée d'aveugle de l'étude ainsi que l'annonce des résultats intermédiaires qui suivra auront lieu après la réception des commentaires de la FDA, et leur intégration. A ce stade, nous ne pensons pas que la situation liée au COVID-19 puisse engendrer un décalage significatif de la réception de ces commentaires.

Après examen approfondi du bénéfice potentiel du maintien d'un traitement pour les patients atteints de NASH, nous avons par ailleurs décidé de poursuivre la phase de prolongation de RESOLVE-IT. En collaboration étroite avec notre Contract Research Organization , nous avons mis en place les mesures appropriées permettant d'assurer la sécurité des patients déjà inclus dans l'étude : rendez-vous médicaux virtuels, évaluation des laboratoires locaux, livraison du médicament au domicile des patients et suspension du screening de nouveaux patients. De nouvelles mesures pourraient être mises en place en fonction de l'évolution de la situation liée au COVID-19.

Les autres essais sont suspendus

Dans le respect des recommandations émises par les autorités réglementaires concernant le COVID19, et avec comme priorité la sécurité des participants à nos essais cliniques, l'ensemble des essais de Phase 1 - dont les essais de pharmacocinétique, d'interactions alimentaires et de bioéquivalence - sont suspendus. Ces études sont nécessaires au dépôt d'une NDA pour elafibranor dans la NASH.

Les recrutements de patients pour l'essai PK/PD dans la NASH pédiatrique et pour celui de phase 2 sur la composition lipidique du foie ont également été suspendus.

"Si notre programme dans la PBC et celui de combinaisons thérapeutiques dans la NASH se poursuivent, avec plusieurs chantiers en cours d'exécution, nous avons néanmoins décidé de suspendre l'initiation de notre étude de Phase 2 en combinaison de traitement, ainsi que l'initiation de notre Phase 3 chez les patients atteints de PBC.

Toutes les activités de soutien relatives à la poursuite des études en cours, ou à l'initiation de nouvelles études, seront maintenues afin de minimiser les retards potentiels lorsque la crise épidémique prendra fin".

Programme diagnostic NIS4

"Notre solution diagnostique continue à être déployée dans le domaine de la recherche clinique via notre partenaire commercial Covance, filiale du leader du diagnostic LabCorp. Malgré un intérêt très marqué pour NIS4, l'utilisation du test pourrait être freinée en raison des délais potentiellement rencontrés par certains clients de NIS4, du fait de l'épidémie de COVID-19".

Les équipes de GENFIT avancent parallèlement sur le volet In Vitro Diagnostic (IVD) du programme.

Point sur les approvisionnements

"Bien que la pandémie de COVID-19 évolue rapidement et que nos plans puissent être amenés à s'adapter en conséquence, nous n'anticipons à ce stade aucune perturbation des approvisionnements pour nos essais cliniques en cours ou planifiés. Nous avons suffisamment de stocks d'elafibranor à disposition pour toutes nos études cliniques jusqu'à mi-2021, et n'envisageons pas de perturbation des stocks de matières premières ni des productions de lots commerciaux. De même, nos partenaires et les équipes de GENFIT ont mis en place des plans de continuité permettant d'assurer la gestion opérationnelle des essais en cours et planifiés, y compris dans les conditions actuelles".

Point collaborateurs

"Nos collaborateurs sont pleinement engagés et oeuvrent à la poursuite des activités de l'entreprise pendant cette crise. Les mesures mises en place sont parfaitement alignées avec les recommandations gouvernementales émises par les pays impactés et seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation. Ces mesures permettent à GENFIT de poursuivre la grande majorité de ses activités, tout en respectant les consignes sanitaires recommandées par les autorités de santé : le télétravail a été mis en place pour tous les postes compatibles, les mesures de distanciation sociale sont appliquées pour les collaborateurs travaillant sur site, les mesures de sécurité et de protection sont renforcées, et les déplacements professionnels sont strictement limités à ceux considérés comme absolument critiques pour les activités de la Société" conclut le management.