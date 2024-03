Genfit : point fort ?

(Boursier.com) — Genfit monte de 1,5% à 3,20 euros ce vendredi, alors que la société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital a annoncé, au 31 décembre dernier, une trésorerie et les équivalents de 77,8 millions d'euros, contre 140,2 millions d'euros au 31 décembre 2022. Au 30 septembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 93,9 millions d'euros...

Ce montant n'inclut pas la réception d'un paiement d'étape de 13,3 millions d'euros en février 2024 de la part d'Ipsen, facturé en décembre 2023, déclenché par l'acceptation du dépôt de la New Drug Application auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine et de la demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'Agence européenne des médicaments pour l'approbation accélérée d'élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive en décembre 2023.

Paiements d'étape

Genfit s'attend à recevoir en 2024 des paiements d'étape d'un montant total d'environ 89 millions d'euros (incluant le paiement d'étape de 13,3 millions d'euros déjà reçu en février 2024), sous réserve de l'approbation et de la commercialisation d'élafibranor dans la PBC.

Cotation...

"La diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie entre le 30 septembre 2023 et le 31 décembre 2023 rend compte de nos efforts soutenus de recherche et développement engagés" a commenté la direction.

La société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et dépenses en capital jusque, approximativement, au quatrième trimestre 2025...

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 s'est élevé à 28,6 millions d'euros contre 20,2 millions d'euros pour la même période en 2022. Portzamparc insiste sur le point fort de la trésorerie, sans oublier les futures royalties qui devraient arriver, et reste acheteur sur le dossier...