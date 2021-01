Genfit : plusieurs événements financiers à suivre et organisation d'un KOL Event PBC

Genfit : plusieurs événements financiers à suivre et organisation d'un KOL Event PBC









(Boursier.com) — Genfit annonce sa participation à plusieurs événements financiers à venir et détaillées ci-dessous, ainsi que l'organisation d'un KOL Event dédié à la Cholangite Biliaire Primitive (PBC) à destination de la communauté financière.

-Oddo 24th BHF Forum, du 7 au 8 janvier 2021 ;

-Solebury Trout Management Access Event, du 6 au 15 janvier 2021 ;

-Invest Securities Biomed Event, 26 et 27 janvier 2021 ;

-Leerink Annual Global Healthcare Conference, du 23 au 25 février 2021.

-KOL Event PBC à destination de la communauté financière

Genfit organisera un KOL Event dédié à la Cholangite Biliaire Primitive (PBC), l'indication principale de son produit elafibranor, un double agoniste des PPAR a/d.

L'événement comprendra des présentations de la direction de GENFIT et de KOLs engagés dans la prise en charge de patients PBC. Le programme permettra d'aborder l'écosystème du traitement de la PBC, l'utilisation d'elafibranor dans la PBC et l'opportunité commerciale que représente la PBC.

Deux sessions seront organisées, l'une en anglais et l'autre en français. Les dates seront communiquées sous peu et les informations nécessaires seront mises à disposition dans la section "Evénements" de la page Investisseurs du site de GENFIT à l'adresse suivante : https://ir.genfit.com/fr/evenements-et-presentations/evenements.