Genfit : peu de réactions après les annonces de trésorerie

(Boursier.com) — Genfit recule de 0,5% à 4,08 euros ce mercredi, alors que la société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l'amélioration de la vie des patients atteints de maladies du foie a annoncé sa position de trésorerie au 31 décembre 2022 à 140,2 millions d'euros, contre 258,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

La diminution de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 30 septembre 2022 et le 31 décembre 2022 inclut notamment le paiement de 2,4 millions de francs suisses (2,4 millions d'euros) qui représente un ajustement net de trésorerie effectué en fin d'année selon les termes du Share Purchase Agreement de Versantis AG, et les frais d'acquisition de Versantis AG s'élevant à 1,7 millions d'euros.

Pour rappel, la diminution de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers courants entre le 31 décembre 2021 et le 30 septembre 2022 prend en compte le paiement en janvier 2022 de 24 millions d'euros de TVA collectée sur le paiement initial reçu d'Ipsen en décembre 2021, le versement en mai 2022 de la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise GENFIT SA au titre de l'exercice 2021 pour un montant de 0,6 millions d'euros et le versement initial de 40 millions de francs suisses (41,9 millions d'euros) effectué le 29 septembre 2022 pour l'acquisition de Versantis AG.

"La trésorerie assure à Genfit une visibilité financière que nous estimons à ce stade à 18 mois" commente Portzamparc. "De quoi largement atteindre le prochain jalon majeur confirmé que sont les premiers résultats de l'étude de Phase III ELATIVE dans la PBC (en collaboration avec IPSEN) attendus pour le T2 2023. Nous maintenons nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 7,90 euros en restant à l'achat sur le dossier.